Meteo Rho, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e variabilità nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 2,3°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno contenute, oscillando tra i 2°C e i 4°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che raggiungeranno un massimo di 8°C. Infine, la sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 4,7°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +2,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’atmosfera tranquilla. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +2,7°C, mantenendo condizioni di cielo sereno. Alle 02:00, si registrerà una temperatura di +2,4°C, sempre con cielo sereno e senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai 2°C. Le condizioni rimarranno stabili fino alle 09:00, quando si raggiungerà una temperatura di +4,1°C. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +7,4°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della copertura nuvolosa, con temperature che toccheranno il picco di +8°C alle 14:00. Le condizioni rimarranno simili fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 6°C. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature fresche e una variabilità nuvolosa. Domenica si prevede un clima simile, con possibilità di un aumento delle nubi e temperature che si manterranno sotto i 10°C. Lunedì e Martedì potrebbero portare ulteriori variazioni, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli appassionati di meteorologia dovranno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.7° perc. +0.1° Assenti 9.5 ONO max 22.8 Maestrale 45 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.3° perc. -0.3° Assenti 8.8 NO max 23.9 Maestrale 47 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.9° perc. -0.5° Assenti 7.9 ONO max 16 Maestrale 49 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.5° perc. +4.5° Assenti 5.3 NO max 7.8 Maestrale 33 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.3 ONO max 5.8 Maestrale 27 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.4 OSO max 4.4 Libeccio 34 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 2.2 ONO max 3.2 Maestrale 41 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 44 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:44

