Meteo Rho, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 17% e temperature intorno ai +8,1°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature leggermente in calo a +7,9°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, con temperature che raggiungeranno +11,2°C. La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso e temperature a +9,1°C. Venerdì, il cielo sarà sereno con temperature di circa +7,5°C. Sabato inizierà con cieli sereni, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità. Le temperature rimarranno miti, favorendo attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Le temperature scenderanno leggermente a +7,9°C, mantenendo una temperatura percepita simile. La velocità del vento aumenterà a 3 km/h, sempre da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’82%, con una pressione atmosferica stabile a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +11,2°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,8 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 54%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1021 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature scenderanno a +9,1°C, con una temperatura percepita di +9,1°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 2,7 km/h. L’umidità si attesterà al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,5°C, con una temperatura percepita di +6,7°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature scenderanno leggermente a +7,2°C, mantenendo una temperatura percepita simile. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4 km/h, sempre da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, con una pressione atmosferica stabile a 1026 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +11,1°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità scenderà al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1026 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature scenderanno a +8,2°C, con una temperatura percepita di +8,2°C. La velocità del vento sarà di 1,1 km/h da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,3 km/h. L’umidità si attesterà al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Sabato 30 Novembre

Durante la notte di Sabato 30 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature scenderanno leggermente a +6,5°C, mantenendo una temperatura percepita simile. La velocità del vento aumenterà a 3,8 km/h, sempre da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, con una pressione atmosferica stabile a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +8°C, con una temperatura percepita di +8°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 4,8 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1029 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +6,3°C, con una temperatura percepita di +6,3°C. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia con condizioni meteo variabili, con un Venerdì prevalentemente sereno e un Sabato che inizierà con cieli sereni per poi passare a condizioni più nuvolose nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Venerdì.

