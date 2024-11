Meteo Riccione, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da un aumento della probabilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 17°C nelle ore centrali. Tuttavia, il vento si presenterà come un elemento significativo, con raffiche che potranno raggiungere intensità notevoli, creando condizioni di disagio.

Durante la notte, Riccione vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 51,5 km/h, rendendo il clima fresco e ventoso. Con l’avanzare della notte, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura percepita di circa 13,9°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 17°C entro le ore centrali. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 82,4 km/h. Questo porterà a condizioni di burrasca forte, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 27%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e il vento continuerà a soffiare con intensità, portando a condizioni di burrasca moderata. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di leggere precipitazioni. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge più consistenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,8°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con pioggia moderata prevista, e la velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 50,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1003 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda il vento e le precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 22 SO max 59.2 Libeccio 66 % 1001 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° prob. 2 % 21.5 SO max 48.9 Libeccio 65 % 997 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° prob. 27 % 36 SO max 72.2 Libeccio 67 % 994 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 28 % 39.2 O max 74.4 Ponente 69 % 996 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° prob. 42 % 37.3 O max 67.8 Ponente 62 % 995 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° prob. 21 % 17.4 ONO max 32 Maestrale 69 % 996 hPa 19 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° prob. 73 % 22 NO max 33.2 Maestrale 75 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +9.4° perc. +5.3° 0.35 mm 37.2 ENE max 40.2 Grecale 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:37

