Meteo Riccione, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%, con temperature intorno ai +13,6°C. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, raggiungendo i +14,8°C. Nel pomeriggio, si avrà un picco di +15,8°C, mentre in serata le temperature si attesteranno sui +14,4°C. Martedì, il cielo rimarrà sereno, ma nel pomeriggio si prevede una copertura nuvolosa del 100%. Mercoledì e Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature stabili attorno ai +14°C e umidità alta, senza precipitazioni significative.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,6°C, con una temperatura percepita di +13°C. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. La temperatura salirà fino a +14,8°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +14,3°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche fino a 8,4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà il picco di +15,8°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di +15,3°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente a 6,9 km/h, con direzione Nord. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +14,4°C alle 19:00, con una temperatura percepita di +13,8°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Martedì 5 Novembre

Durante la notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,7°C, con una temperatura percepita di +13°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. La temperatura salirà fino a +14,7°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,1 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C alle 13:00, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h da Nord-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 69%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C alle 19:00, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Sud-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,4°C, con una temperatura percepita di +12,8°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. La temperatura salirà fino a +14,3°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i +15,5°C alle 13:00, con una temperatura percepita di +14,9°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h da Nord. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 70%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +14,7°C alle 19:00, con una temperatura percepita di +14,2°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h da Ovest-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Giovedì 7 Novembre

Durante la notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,9°C, con una temperatura percepita di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura salirà fino a +13,7°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +13,2°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h da Ovest, con raffiche fino a 8,4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 80%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,5°C alle 15:00, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h da Ovest. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +14,4°C alle 19:00, con una temperatura percepita di +13,9°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h da Ovest-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli, con picchi che raggiungeranno i +15,8°C. Tuttavia, si prevede un cambiamento significativo a partire da Martedì, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno attorno ai +15°C. Mercoledì e Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature stabili e umidità relativamente alta. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le condizioni meteorologiche favorevoli per attività all’aperto, almeno nei primi giorni della settimana.

