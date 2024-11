Meteo Rieti, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Rieti per Mercoledì 20 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa quasi totale durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 13°C nelle ore centrali, mentre durante la notte si registreranno valori leggermente più elevati, intorno ai 12°C. La presenza di piogge leggere sarà costante, accompagnata da venti moderati provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, Rieti si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La velocità del vento sarà di circa 13,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 31,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%, ma non si registreranno piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con temperature che si alzeranno fino a 13,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità variabile, raggiungendo punte di 24,3 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,67 mm nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le piogge si faranno più consistenti, con temperature che scenderanno leggermente a 12,7°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 49,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo a 1000 hPa. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che potrebbero superare i 0,93 mm.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno all’8%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 6,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e temperature che si manterranno fresche. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 12 % 14.4 SSO max 33.5 Libeccio 90 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.24 mm 18 SO max 43.2 Libeccio 94 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.12 mm 17.3 SO max 43.2 Libeccio 90 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +13.5° perc. +13.3° 0.26 mm 18.2 SO max 41.9 Libeccio 91 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.67 mm 23.3 SO max 46.7 Libeccio 92 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +12.7° perc. +12.1° 0.61 mm 24.1 OSO max 48.4 Libeccio 81 % 1000 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +7.3° prob. 8 % 7.2 SO max 13.8 Libeccio 83 % 1003 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +7.2° prob. 5 % 6 SSO max 9.3 Libeccio 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:40

