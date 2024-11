Meteo Rieti, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno la mattinata e un graduale miglioramento nel pomeriggio. I dati meteorologici suggeriscono un inizio di giornata piuttosto umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C durante le prime ore. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge di intensità variabile che si protrarranno fino a metà giornata.

Durante la notte, la situazione meteorologica si presenterà con pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 23,4 km/h da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 55 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge attese tra le 07:00 e le 09:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a toccare i 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le piogge potranno accumularsi fino a 7 mm entro le 08:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 21 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, e le temperature inizieranno a scendere ulteriormente, raggiungendo i 9°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, con valori attorno al 15%. La velocità del vento si ridurrà, portandosi a circa 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5°C. L’umidità si manterrà intorno all’81%, mentre il vento sarà leggero, con velocità di circa 4 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno anche durante le ore notturne, con poche nuvole e temperature che scenderanno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature in calo, che si stabilizzeranno intorno ai 4-5°C. L’instabilità di Venerdì lascerà spazio a un clima più tranquillo, con possibilità di sole e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.2° perc. +12° 0.69 mm 20.2 SSO max 53.6 Libeccio 96 % 1000 hPa 4 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 1.6 mm 17.9 SO max 46.6 Libeccio 97 % 999 hPa 7 forte pioggia +12.9° perc. +12.7° 4.79 mm 21.7 SO max 56.7 Libeccio 97 % 998 hPa 10 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.41 mm 10.9 O max 26 Ponente 88 % 1003 hPa 13 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° prob. 15 % 11.4 OSO max 28.3 Libeccio 69 % 1004 hPa 16 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° prob. 29 % 2.7 NNO max 3.8 Maestrale 78 % 1008 hPa 19 cielo sereno +5.8° perc. +5° prob. 3 % 4.9 NE max 4.4 Grecale 81 % 1011 hPa 22 poche nuvole +4.5° perc. +3.3° Assenti 5.8 ENE max 4.9 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.