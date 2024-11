Meteo Rimini, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Rimini si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da un cielo che si manterrà per lo più sereno o con poche nuvole. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 17,1°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con brezze provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 78%, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che varierà dal 17% al 72%. La mattina inizierà con un cielo che si manterrà nubi sparse, con temperature che si attesteranno tra i 14,2°C e i 16,8°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che raggiungerà i 15,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura massima di 17,1°C. La ventilazione continuerà a essere moderata, con brezze che si muoveranno da nord-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un clima piacevole. Durante le ore pomeridiane, non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 38%. La ventilazione sarà ancora presente, con brezze leggere che accompagneranno il calar della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano una giornata di Domenica caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre l’umidità e la brezza leggera garantiranno un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.6 NO max 7.9 Maestrale 78 % 1026 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 2.1 NE max 9.4 Grecale 79 % 1026 hPa 7 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 6.5 O max 10.1 Ponente 80 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 15.7 NO max 19.5 Maestrale 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 11.5 N max 15.9 Tramontana 69 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.3 NNE max 6.7 Grecale 77 % 1026 hPa 19 poche nuvole +14.5° perc. +14° Assenti 7.5 O max 8.6 Ponente 79 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 10.3 O max 12 Ponente 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:53

