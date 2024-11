Meteo Rimini, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e un clima piuttosto mite. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 12,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 96% entro la sera. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1030 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da 12,6°C a 15,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che si aggirerà tra i 5,2 km/h e i 7,4 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 74%, garantendo un clima fresco ma gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 15,2°C, mantenendosi stabili fino alle ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori attorno al 78%. Il vento si attenuerà ulteriormente, con intensità che non supererà i 6,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di un pomeriggio tranquillo, sebbene nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con velocità ridotta, creando un’atmosfera calma e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una costante presenza di nuvole. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo la settimana ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.4 O max 5.3 Ponente 83 % 1030 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 6.9 ONO max 6.5 Maestrale 83 % 1030 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.9 NO max 6.2 Maestrale 82 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 5.9 N max 8.6 Tramontana 74 % 1031 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 6.5 NNE max 6.1 Grecale 71 % 1029 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 2.7 ESE max 3.7 Scirocco 68 % 1029 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 0.4 E max 2.6 Levante 72 % 1029 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.5 ONO max 5.7 Maestrale 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:48

