Meteo Rimini, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C e 11,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,2°C. Infine, la sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno poche nuvole e cielo sereno, con temperature che varieranno da 10,8°C a 11,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 5,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud e ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 15,6°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 8,5 km/h, con una direzione che varierà tra sud e nord-ovest. L’umidità rimarrà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 75% e il vento si farà più intenso, con raffiche fino a 16,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione nord-ovest. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rimini indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima più fresco dovranno attendere ulteriori giorni per un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 3.2 SO max 4.3 Libeccio 75 % 1022 hPa 4 cielo sereno +10.9° perc. +10.1° Assenti 0.9 OSO max 2.1 Libeccio 78 % 1022 hPa 7 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 8.5 SSE max 10.4 Scirocco 80 % 1022 hPa 10 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 2.5 SSO max 8 Libeccio 71 % 1022 hPa 13 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 8.9 NNE max 8.1 Grecale 74 % 1021 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° prob. 16 % 13.4 NO max 16.1 Maestrale 86 % 1023 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 15 % 7.8 NO max 8.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° prob. 9 % 10.4 NO max 11.6 Maestrale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:33

