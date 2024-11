Meteo Rimini, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Rimini per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +10,5°C e +12°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 65-75%. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +10°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di circa 8 km/h. Le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la notte.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +9,7°C a +11,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’85-95%, mentre l’umidità si attesterà tra il 67% e il 76%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +12°C, mantenendo un cielo coperto. L’umidità rimarrà costante attorno al 65-68%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 4 e 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione meteo continuerà a essere stabile.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a +10,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70-72%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rimini indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima stabile, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della freschezza serale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 9.6 N max 13.7 Tramontana 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 8 NNO max 13 Maestrale 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +9.7° perc. +8.5° Assenti 9 NO max 10.5 Maestrale 76 % 1025 hPa 10 nubi sparse +11.1° perc. +10.1° Assenti 9.5 NO max 7.8 Maestrale 70 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12° perc. +11° Assenti 8 NNO max 7.5 Maestrale 65 % 1023 hPa 16 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 4.1 NNO max 4.8 Maestrale 65 % 1021 hPa 19 nubi sparse +11.7° perc. +10.7° Assenti 7.3 N max 7.4 Tramontana 67 % 1022 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +9.8° Assenti 5.3 NO max 5.5 Maestrale 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:42

