Meteo Roma, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Roma indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 18,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 91%. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6,6 km/h e i 10,1 km/h, proveniente prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 36%, favorendo una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente elevate.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Tuttavia, la nuvolosità non scomparirà del tutto, e si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa verso la sera. Le temperature percepite scenderanno, portandosi intorno ai 12°C nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Domani si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni climatiche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +10.6° Assenti 9.6 NNE max 15.6 Grecale 65 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11° perc. +9.8° Assenti 8.9 NNE max 13.9 Grecale 63 % 1017 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +9.6° Assenti 9.1 NNE max 14.8 Grecale 60 % 1018 hPa 10 cielo coperto +16° perc. +14.7° Assenti 10.1 NNE max 12.7 Grecale 40 % 1017 hPa 13 poche nuvole +18.6° perc. +17.3° Assenti 6.6 NNE max 9.7 Grecale 31 % 1016 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +13.6° Assenti 7.6 NNO max 14.3 Maestrale 46 % 1016 hPa 19 cielo coperto +12.7° perc. +11.4° Assenti 9.9 NNE max 18.8 Grecale 52 % 1017 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +9.8° Assenti 10.2 NNE max 16.2 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.