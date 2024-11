Meteo Roma, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Roma si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà moderata, attorno al 49%, e il vento si presenterà come una leggera bava, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,3°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di una passeggiata all’aperto, anche se il cielo grigio potrebbe non essere molto invitante.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, e il vento continuerà a essere debole. Non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama romano.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 6.6 NNE max 7.6 Grecale 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.4 NNE max 7.5 Grecale 76 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.1 NNE max 7.1 Grecale 72 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 0.4 SSE max 3.1 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.1° Assenti 4.9 SO max 3.9 Libeccio 50 % 1023 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 5.9 OSO max 8 Libeccio 67 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 1.8 NNO max 1.9 Maestrale 74 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° Assenti 4.4 NNE max 4.2 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.