Meteo Roma, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina non porterà significative variazioni, con una leggera diminuzione delle temperature e una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Nel pomeriggio, il clima si manterrà fresco, con temperature che non supereranno i 18°C e un vento sostenuto proveniente da ovest-sudovest. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno sotto i 15°C, mantenendo sempre un cielo coperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Roma sarà avvolta da un cielo coperto con una temperatura di 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 90%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con il passare delle ore, la temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo 16,9°C alle 04:00, ma la nuvolosità rimarrà totale. Alle 05:00, si registrerà una temperatura di 17°C con un vento fresco che soffierà a 27,6 km/h.

La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che varieranno tra 16,5°C e 18,9°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 32,4 km/h alle 12:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia prevista. L’umidità si manterrà attorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra 17,5°C e 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un vento forte che potrà raggiungere i 57 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’aria fresca e ventosa potrà rendere la sensazione di freddo più intensa.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, scendendo fino a 13,7°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e il vento si attenuerà leggermente, ma continuerà a mantenere una certa freschezza nell’aria. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 53%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un possibile miglioramento della situazione meteo nel fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 7 % 12.5 SO max 33.9 Libeccio 72 % 1010 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° prob. 37 % 27.8 OSO max 50.6 Libeccio 77 % 1007 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 20 % 22.1 OSO max 42.9 Libeccio 73 % 1006 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° prob. 36 % 28.1 OSO max 48 Libeccio 68 % 1004 hPa 13 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° prob. 35 % 33.8 OSO max 57 Libeccio 70 % 1001 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +16.8° prob. 35 % 30.8 OSO max 51.7 Libeccio 56 % 1001 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +13.9° Assenti 16 ONO max 39.3 Maestrale 47 % 1003 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13° Assenti 12.9 NO max 31.8 Maestrale 51 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.