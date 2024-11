Meteo Roma, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Nella mattina, si prevede un aumento delle temperature che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da poche nuvole e un’umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C e una leggera brezza. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Roma si sveglierà con un cielo coperto e una temperatura di 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 95%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’83%. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 08:00, il termometro segnerà 16,2°C e l’umidità scenderà al 70%. Proseguendo verso il pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 20,9°C, mentre l’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 51%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 15,5°C alle 21:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nubi. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero verificarsi cambiamenti, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 6.4 NNE max 7.5 Grecale 83 % 1025 hPa 4 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 6 NNE max 7.1 Grecale 83 % 1025 hPa 7 poche nuvole +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.3 NNE max 7.8 Grecale 78 % 1026 hPa 10 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 1.1 ENE max 3.7 Grecale 59 % 1027 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20.4° Assenti 2.7 SSO max 3.3 Libeccio 51 % 1025 hPa 16 poche nuvole +17.9° perc. +17.5° Assenti 5.5 OSO max 6.7 Libeccio 66 % 1026 hPa 19 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 1.9 N max 2.3 Tramontana 75 % 1027 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 6.6 NNE max 7.5 Grecale 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.