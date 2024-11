Meteo Roma, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 29% al 61%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, garantendo una serata tranquilla.

Nella mattina, il clima si presenterà mite, con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2 e 7 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 50-60%, contribuendo a un comfort climatico accettabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 20°C fino alle ore 15:00. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 82%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range tollerabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un cielo coperto per gran parte della serata. Anche in questo caso, non si registreranno piogge, e i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata ideale per una passeggiata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un clima generalmente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica e lunedì si prevede una leggera variazione, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo weekend l’occasione perfetta per godere delle bellezze della città eterna.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° prob. 1 % 7 NNE max 9.7 Grecale 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° prob. 1 % 7 NNE max 9.3 Grecale 76 % 1024 hPa 7 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 7.2 NNE max 11.2 Grecale 72 % 1024 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 1 % 3.7 NE max 6.6 Grecale 54 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° prob. 4 % 2.3 NO max 4.8 Maestrale 49 % 1021 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 9 % 2.4 OSO max 6.6 Libeccio 63 % 1021 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 9 % 2.6 NNE max 3.3 Grecale 70 % 1021 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° prob. 4 % 8 NNE max 11.3 Grecale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:52

