Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 11,6°C nel pomeriggio. La notte si presenterà con cieli sereni, mentre nel corso della sera ci sarà un passaggio a cieli coperti.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 6%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord Ovest con velocità di circa 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 10,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, e il vento si presenterà sempre debole, rendendo la sensazione di freschezza piuttosto gradevole. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 61%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente piacevole, con temperature che toccheranno il massimo di 11,6°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, e la copertura nuvolosa si manterrà molto bassa. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, garantendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. A partire dalle 18:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 6,5°C a mezzanotte. Il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un inizio di settimana con cieli variabili e temperature che si manterranno su valori miti. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi con condizioni simili a quelle di domenica, ma con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.1 NO max 3.4 Maestrale 80 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.5 NO max 3.5 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.5 NNO max 3.5 Maestrale 76 % 1018 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.7 OSO max 3.7 Libeccio 62 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 4.7 OSO max 5.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.8 S max 4.3 Ostro 81 % 1013 hPa 19 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 4.7 E max 5 Levante 85 % 1014 hPa 22 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.5 ENE max 4.6 Grecale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:46

