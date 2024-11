Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Romano di Lombardia si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,2°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno leggermente, raggiungendo i +9,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno stabili. Infine, la sera porterà un cielo con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a +7°C.

Durante la notte, il cielo di Romano di Lombardia sarà completamente coperto, con una temperatura di +8,2°C e un’umidità elevata che si attesterà attorno al 94%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 0,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la situazione meteorologica piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i +9,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h da Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, ma non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 16%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti. Il cielo rimarrà ancora coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando al 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 9,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest con una velocità di circa 4,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo di Romano di Lombardia inizierà a schiarirsi, presentando poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a +7°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest-Nord Ovest a 4,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, ma non ci saranno segni di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un po’ di azzurro nel cielo, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1 ESE max 1.2 Scirocco 95 % 1024 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.3 OSO max 1.2 Libeccio 95 % 1023 hPa 8 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 8 % 2.3 NO max 2.3 Maestrale 93 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 16 % 4.7 O max 5.7 Ponente 91 % 1024 hPa 14 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 8 % 4.4 O max 5.3 Ponente 90 % 1024 hPa 17 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.6 O max 4.7 Ponente 92 % 1024 hPa 20 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.8 ONO max 3.9 Maestrale 94 % 1025 hPa 23 poche nuvole +7° perc. +6.4° Assenti 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 94 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:39

