Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Rosignano Marittimo si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una prevalenza di pioggia leggera e cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 15 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 26 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia, che si intensificherà a tratti, con temperature che si aggireranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno accumuli di pioggia leggera, con punte di 1.09 mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo la direzione Est-Nord Est. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che potranno raggiungere un massimo di 14,5°C. La pioggia si attenuerà, ma non mancheranno momenti di cielo nuvoloso. La velocità del vento si manterrà sui 10 km/h, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere lentamente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con assenza di precipitazioni significative. La velocità del vento si manterrà sui 10 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e cielo coperto, con temperature fresche e umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.1 mm 15 ENE max 26 Grecale 82 % 1025 hPa 5 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 39 % 14.5 ENE max 26.9 Grecale 81 % 1024 hPa 8 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.81 mm 8.9 ENE max 16 Grecale 81 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.45 mm 12.4 NE max 22.6 Grecale 83 % 1024 hPa 14 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 50 % 9.6 NE max 20.3 Grecale 77 % 1023 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 39 % 13.3 ENE max 25.6 Grecale 81 % 1022 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 10.4 ENE max 12.9 Grecale 83 % 1023 hPa 23 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 11.8 ENE max 15.8 Grecale 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:56

