Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con picchi massimi che non supereranno i 14,3°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera durante le prime ore della giornata lascerà spazio a un cielo più sereno nel pomeriggio, prima di tornare a coprirsi in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 62,2 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 98,9 km/h, creando condizioni di burrasca forte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 994 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 12,1°C. La pioggia leggera potrebbe persistere fino alle prime ore del giorno, ma gradualmente si assisterà a un miglioramento. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 32 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 14,3°C. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 12,7 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 27%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1005 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma le condizioni di pioggia saranno assenti. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 42%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano un miglioramento nel corso della giornata di Venerdì, con un passaggio da condizioni instabili a un pomeriggio sereno. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e le condizioni di umidità alta potrebbero rendere l’aria piuttosto frizzante. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nuove perturbazioni, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 19 % 54.3 OSO max 98.9 Libeccio 72 % 995 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° prob. 10 % 46 O max 62 Ponente 60 % 997 hPa 8 cielo coperto +12.3° perc. +11.1° Assenti 26.9 ONO max 35.2 Maestrale 57 % 1000 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +12.6° Assenti 21.3 NNO max 26.4 Maestrale 32 % 1003 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.2° Assenti 10.6 NO max 10.8 Maestrale 28 % 1006 hPa 17 cielo sereno +10.7° perc. +8.6° Assenti 5.1 NO max 9.2 Maestrale 31 % 1009 hPa 20 cielo coperto +8.2° perc. +6.9° prob. 3 % 8.1 NE max 9.9 Grecale 37 % 1012 hPa 23 cielo coperto +7° perc. +4.8° Assenti 11.2 ENE max 12.2 Grecale 42 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:46

