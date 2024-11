Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nord Est, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,1°C. La velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h, rendendo la notte fresca ma piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa limitata, con temperature che saliranno fino a 14,9°C alle 09:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 14,2°C, mentre la velocità del vento rimarrà costante attorno ai 11 km/h. Le nuvole sparse non impediranno di godere di momenti di sole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà sempre più grigio. Le temperature raggiungeranno il massimo di 18°C alle 12:00, per poi scendere a 14,2°C alle 18:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile, mantenendosi tra i 14°C e i 17,6°C. La velocità del vento si manterrà tra i 9 e i 11 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,9°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di circa 12,3°C. Anche in questo frangente, la velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una crescente copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe rimanere nuvoloso anche nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° Assenti 11.8 ENE max 12.8 Grecale 81 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 11.7 ENE max 12.6 Grecale 82 % 1026 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° Assenti 11.5 ENE max 13.6 Grecale 73 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 9.6 ENE max 13.3 Grecale 58 % 1026 hPa 14 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 9.2 ENE max 13.1 Grecale 61 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 10.3 ENE max 11.6 Grecale 72 % 1026 hPa 20 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° prob. 3 % 11.3 ENE max 12.2 Grecale 78 % 1027 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° prob. 1 % 12.5 ENE max 14.1 Grecale 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:57

