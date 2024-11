Meteo Rosolini, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, ma già dalle prime ore del mattino il sole farà capolino, portando a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 59%. I venti, provenienti da Ovest, si manterranno a una velocità di circa 18,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 20°C alle 14:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che si manterrà tra il 59% e il 67%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno moderati, con raffiche che non supereranno i 22,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo così una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. La giornata si concluderà con condizioni di stabilità atmosferica, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo favorevoli continueranno a caratterizzare il clima locale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature fresche della sera offriranno un piacevole sollievo dopo le calde ore diurne.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 7 % 11.4 O max 15.5 Ponente 78 % 1018 hPa 5 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 3 % 12.7 O max 19.6 Ponente 82 % 1018 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +18° prob. 6 % 15.1 O max 25.8 Ponente 72 % 1019 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 19.2 O max 23 Ponente 60 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.6° prob. 2 % 18 O max 21.5 Ponente 61 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 11.2 O max 14 Ponente 79 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° prob. 7 % 8.8 ONO max 10.9 Maestrale 80 % 1017 hPa 23 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° prob. 16 % 8.5 ONO max 10.5 Maestrale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:49

