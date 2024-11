Meteo Rosolini, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,4°C nel corso della giornata. La presenza di un vento leggero contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà un clima tranquillo, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,2°C entro le ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 59% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 15:00, quando si registreranno 19,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C. I cieli rimarranno sereni e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’81% entro le ore 23:00. Il vento continuerà a essere leggero, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 6.7 NO max 7.6 Maestrale 83 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 6.6 ONO max 7.7 Maestrale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 4.6 O max 6.7 Ponente 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 10 SO max 10.3 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 11.3 SO max 14.8 Libeccio 61 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 6.7 O max 9.1 Ponente 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 6.4 NNO max 6.4 Maestrale 79 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° Assenti 6.7 NNE max 6.9 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:57

