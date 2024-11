Meteo Rosolini, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che toccheranno i 21,4°C nel corso della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 79% durante le ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,4°C entro le ore di pranzo. Le nuvole si presenteranno in forma sparsa, con una copertura che varierà dal 20% al 23%. La ventilazione sarà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 10,8 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 56%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 16,5°C. Le nuvole continueranno a coprire il cielo, con una copertura che si manterrà attorno al 63%. L’umidità rimarrà elevata, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità atmosferica. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 6.3 NNO max 6.4 Maestrale 77 % 1022 hPa 5 poche nuvole +15.9° perc. +15.6° Assenti 5.7 NNO max 5.4 Maestrale 76 % 1022 hPa 8 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 1 SO max 2 Libeccio 63 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° Assenti 9.4 SSO max 7.5 Libeccio 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 11.2 SO max 12.2 Libeccio 64 % 1020 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 7.5 OSO max 9.9 Libeccio 77 % 1021 hPa 20 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 7.1 NO max 7.4 Maestrale 79 % 1022 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 6.5 N max 6.5 Tramontana 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:59

