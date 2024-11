Meteo Rossano, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento verso la sera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un lieve calo, con valori che scenderanno fino a 16°C. La sera si presenterà serena, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Le temperature percepite si manterranno sui 10,8°C, mentre la velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a nubi sparse.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 18,2°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 0,7 km/h e 10,6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima relativamente fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le temperature inizieranno a scendere, passando da 17,5°C a 13,7°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%, mentre il vento sarà debole, con intensità di 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 4%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, ma le condizioni generali saranno piacevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e cieli sereni. Giovedì e venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +10.8° Assenti 5 SSO max 5.9 Libeccio 62 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 4.6 SSO max 5.9 Libeccio 71 % 1026 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 0.7 NO max 3.7 Maestrale 68 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 9.2 NE max 7.8 Grecale 61 % 1027 hPa 13 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 9.4 NE max 7.2 Grecale 68 % 1026 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 3.2 E max 3.9 Levante 86 % 1027 hPa 19 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 3 SSO max 4.1 Libeccio 86 % 1028 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 2.4 SSO max 4.5 Libeccio 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:43

