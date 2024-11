Meteo Rozzano, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Rozzano si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 7,3°C e i 9,9°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,3 km/h e 4,5 km/h, e la direzione predominante sarà da Ovest.

Durante la notte, il cielo risulterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno molto deboli, con intensità di 0,4 km/h e direzione variabile. Questa situazione si manterrà anche nelle prime ore del giorno, con temperature che varieranno leggermente, rimanendo sempre attorno ai 8°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 87%. Anche in questa fascia oraria, i venti rimarranno deboli, con velocità che si attesteranno tra 1 km/h e 3,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 9,9°C alle 14:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. L’umidità continuerà a mantenersi attorno all’85%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità fino a 4,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento delle temperature, che si porteranno a 7,3°C entro le 23:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano indicano un mercoledì con un inizio nuvoloso, ma con un miglioramento nel pomeriggio e una sera serena. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature rimarranno gradevoli per la stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.4 ENE max 1.5 Grecale 93 % 1024 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.9 ONO max 1.2 Maestrale 93 % 1023 hPa 8 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 2 % 1 ONO max 1.2 Maestrale 92 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 2 % 3.8 O max 4.9 Ponente 88 % 1025 hPa 14 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.3 SO max 3.7 Libeccio 85 % 1024 hPa 17 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 4 OSO max 4.1 Libeccio 91 % 1024 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.5 O max 4.5 Ponente 91 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.1 O max 4.2 Ponente 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

