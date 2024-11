Meteo Rozzano, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Rozzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo così un’ottima visibilità e un’esperienza meteorologica gradevole. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da ovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1026 hPa. Le condizioni di calma del vento favoriranno un riposo tranquillo.

La mattina di Sabato si presenterà con cieli sereni e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 10°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 59%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di circa 11°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una giornata asciutta e soleggiata. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che potrebbero apparire in serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La pressione atmosferica si manterrà stabile, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le temperature continueranno a oscillare su valori piacevoli per la stagione.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.2 ESE max 3.3 Scirocco 80 % 1025 hPa 5 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 1.7 ONO max 1.7 Maestrale 80 % 1025 hPa 8 cielo sereno +6.7° perc. +6° Assenti 5.1 OSO max 7 Libeccio 75 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° Assenti 7.5 OSO max 8.4 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.2° perc. +9.8° Assenti 5.7 OSO max 6.1 Libeccio 56 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +8.3° Assenti 4.9 OSO max 6.4 Libeccio 70 % 1020 hPa 20 poche nuvole +7.8° perc. +7.2° Assenti 5 OSO max 5 Libeccio 73 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7° perc. +6.4° Assenti 4.8 O max 4.8 Ponente 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

