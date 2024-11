Meteo Rozzano, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo al sole di brillare senza ostacoli. I venti, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, contribuendo a un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,5°C, con una leggera diminuzione fino a 2,3°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà al 100% all’inizio, ma si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno. La velocità del vento varierà tra i 9,5 km/h e i 21,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 39,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 998 hPa.

Durante la mattina, il clima si farà più gradevole, con temperature che saliranno fino a 9,5°C entro mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento continuerà a essere moderata, oscillando tra i 12,9 km/h e i 14,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 32% entro le ore centrali della giornata. La pressione atmosferica aumenterà, arrivando a 1006 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 9,9°C, mantenendosi stabili fino alle ore serali. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un’ottima visibilità. I venti si presenteranno con una velocità di circa 11,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 29%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1008 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti che si manterranno attorno ai 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 47%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature fresche e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con poche variazioni significative. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile vestirsi a strati per affrontare le fresche temperature serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.6° perc. -1.2° Assenti 15.3 O max 27.6 Ponente 83 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.3° perc. -2.3° Assenti 20 O max 42.2 Ponente 78 % 998 hPa 8 cielo sereno +4.6° perc. +1.6° Assenti 13.4 ONO max 40.3 Maestrale 55 % 1003 hPa 11 cielo sereno +8.9° perc. +6.9° Assenti 12.9 NO max 32.2 Maestrale 34 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.5° perc. +7.7° Assenti 11.7 ONO max 22.2 Maestrale 31 % 1008 hPa 17 cielo sereno +6° perc. +3.5° Assenti 11.6 ONO max 22.6 Maestrale 44 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.2° perc. +1.3° Assenti 12.2 ONO max 25.5 Maestrale 49 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.1° perc. +0.2° Assenti 11 ONO max 22.8 Maestrale 47 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

