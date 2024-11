Meteo Rozzano, le previsioni per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 8 Novembre, la notte si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%, con temperature intorno ai 10,1°C. La mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 12,8°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’88%, stabilizzando le temperature attorno ai 14°C. La sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature in calo a 11,2°C.

Sabato 9 Novembre, il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 10,9°C. Durante la mattina, si raggiungeranno i 14°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C. Domenica 10 Novembre, la notte sarà nuvolosa, con temperature di 10,6°C. La mattina, si manterrà un cielo coperto, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con temperature fino a 15,6°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,1°C, con una temperatura percepita di 9,3°C. La velocità del vento sarà di 0,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 1,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1029 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta all’8%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C alle 01:00 e continuando a salire fino a 12,8°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 4,1 km/h alle 10:00, mantenendosi prevalentemente da Est-Sud Est. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi al 66% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88% alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con un picco di 14,8°C alle 13:00. La velocità del vento varierà tra 5,2 km/h e 6,8 km/h, mantenendosi da Est. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 71% alle 16:00.

Infine, nella sera, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 11,2°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 10,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1029 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,9°C, con una temperatura percepita di 10,1°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 1,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, raggiungendo il 97% alle 01:00. Le temperature varieranno da 10,9°C a 14°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 4 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi al 58% alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento varierà tra 3,8 km/h e 4,6 km/h, mantenendosi da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 55%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 11,4°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 3,1 km/h, e l’umidità si attesterà al 69%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1025 hPa.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C, con una temperatura percepita di 9,6°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 02:00. Le temperature varieranno da 10,5°C a 14,6°C alle 11:00. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h alle 11:00, e l’umidità scenderà gradualmente, attestandosi al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a poche nuvole e cielo sereno. Le temperature raggiungeranno un picco di 15,6°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 4,3 km/h, mantenendosi da Est. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno a 11,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, e l’umidità si manterrà al 73%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1025 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Rozzano si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente coperto e fresco, con temperature che varieranno tra i 10°C e i 15°C. Venerdì si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre Sabato e Domenica il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita prevista per Domenica pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto nella giornata di Sabato, quando il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

