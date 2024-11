Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 17°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si prevedono piogge leggere che potrebbero accompagnare la notte.

Nella notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente stabili, con poche nuvole e temperature intorno ai 12,7°C. La mattina si presenterà serena, con un cielo limpido e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,2°C entro le 10:00. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 9 e i 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa e l’inizio di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 13°C, con un’umidità che raggiungerà il 74%. Le piogge, seppur leggere, si intensificheranno progressivamente, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,28 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con la possibilità di piogge intermittenti. Lunedì e martedì potrebbero continuare a presentarsi condizioni simili, con un’alternanza di momenti soleggiati e fasi di pioggia. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 8.4 O max 8.8 Ponente 87 % 1021 hPa 5 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 9.2 O max 10.4 Ponente 86 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° prob. 8 % 9.3 O max 9.5 Ponente 73 % 1021 hPa 11 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° prob. 8 % 8.4 N max 7.5 Tramontana 57 % 1020 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.6° prob. 6 % 10.9 NNE max 8.5 Grecale 55 % 1019 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° prob. 13 % 6.4 NE max 8.8 Grecale 70 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.14 mm 6.3 NO max 8 Maestrale 73 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +13° perc. +12.3° 0.28 mm 9.7 NNO max 12.1 Maestrale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:37

