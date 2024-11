Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Ruvo di Puglia indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino al mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11°C e +14°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord-Nord Ovest con intensità variabile. Nel corso della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ruvo di Puglia saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di circa +13,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,9 km/h, con una copertura nuvolosa del 36%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità del 75%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai +13°C e +14°C, con una velocità del vento che varierà tra 9,5 km/h e 13 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno, con accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14°C. La copertura nuvolosa scenderà al 48%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con intensità leggera. Le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, attorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. Il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata particolarmente tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia indicano un inizio di settimana con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima più stabile e piacevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° prob. 43 % 11.9 NNO max 15.5 Maestrale 76 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +13° prob. 40 % 12.9 NNO max 19.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +13.6° perc. +13° 0.35 mm 13.2 NNO max 17.5 Maestrale 72 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.2° perc. +13.4° 0.36 mm 9.5 NNO max 9.9 Maestrale 66 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° prob. 6 % 6.6 NE max 7.7 Grecale 60 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° prob. 4 % 6.7 E max 7.6 Levante 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +10.7° prob. 6 % 6.6 SSE max 7.4 Scirocco 65 % 1022 hPa 23 cielo sereno +11° perc. +9.9° prob. 4 % 5 SSE max 5.8 Scirocco 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:36

