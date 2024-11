Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ruvo di Puglia di Lunedì 25 Novembre evidenziano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 10-13°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a +8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 72%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa e una temperatura di +8,8°C alle 01:00. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +10,3°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 23%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +13°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà sereno e gradevole, con temperature che toccheranno un massimo di +13,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 32-41%, garantendo un comfort termico elevato.

La sera porterà un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che scenderanno lentamente fino a +9,8°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia indicano un Lunedì caratterizzato da un clima sereno e temperature miti, con un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 10-13°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 cielo coperto +8.5° perc. +8° Assenti 5.4 O max 4.9 Ponente 44 % 1031 hPa 5 cielo coperto +8° perc. +7.5° Assenti 5 O max 4.8 Ponente 41 % 1030 hPa 8 poche nuvole +10.3° perc. +8.4° Assenti 3.2 O max 3.2 Ponente 36 % 1030 hPa 11 poche nuvole +13° perc. +11.1° Assenti 3.5 NNE max 3.5 Grecale 30 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +11.6° Assenti 6.4 NE max 5 Grecale 35 % 1026 hPa 17 cielo sereno +10.8° perc. +9.2° Assenti 8.2 SE max 9.5 Scirocco 47 % 1026 hPa 20 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 8 S max 8.9 Ostro 44 % 1026 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +8.7° Assenti 8.6 SSO max 9.2 Libeccio 41 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:27

