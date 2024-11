Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre al mattino si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 12,3°C e i 17,3°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 13,4°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle ore 03:00 e mantenendosi tale fino all’alba. La temperatura percepita scenderà leggermente, arrivando a 12,5°C alle 04:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 14,6°C e continuerà a salire fino a toccare i 17,3°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 75% alle 25% nel pomeriggio. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 3 km/h e i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La nuvolosità aumenterà nuovamente, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 30% e il 80%, con un vento che si farà più leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una variabilità della nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 3.3 NO max 4 Maestrale 84 % 1025 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.6 ONO max 4.8 Maestrale 88 % 1026 hPa 8 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.9 N max 5.6 Tramontana 80 % 1027 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 7.8 NE max 6.3 Grecale 64 % 1027 hPa 14 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 10.2 NE max 7.5 Grecale 63 % 1027 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 7.3 NE max 9.3 Grecale 81 % 1028 hPa 20 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° Assenti 0.8 NE max 1.9 Grecale 84 % 1028 hPa 23 poche nuvole +13.6° perc. +13.2° Assenti 2 O max 2.4 Ponente 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:40

