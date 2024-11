Meteo Salerno, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Salerno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento varierà tra i 17 e i 20 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità sarà alta, superando il 70%, e si registreranno anche alcune precipitazioni.

Nella mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, con sporadiche piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una percezione simile. La velocità del vento rimarrà costante, mantenendo un’intensità di brezza vivace. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno, specialmente verso le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 13°C, mentre l’umidità continuerà a oscillare tra l’80% e l’84%. Il vento, pur rimanendo moderato, potrebbe presentare alcune raffiche più forti, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 13°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Salerno nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista, con ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti della città dovranno prepararsi a condizioni climatiche instabili, con un’attenzione particolare alle possibili variazioni di intensità delle precipitazioni. La situazione meteo richiederà prudenza e preparazione, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.5° perc. +11.8° 0.69 mm 17.1 NNE max 22.6 Grecale 75 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12.3° perc. +11.7° 0.31 mm 19.7 NE max 25.3 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° prob. 32 % 18.6 NE max 23.1 Grecale 78 % 1020 hPa 10 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 37 % 16.3 NE max 20.6 Grecale 76 % 1021 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 76 % 13.3 NE max 16.3 Grecale 78 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.31 mm 12.1 NE max 14.3 Grecale 82 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.99 mm 11 NE max 13.4 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +13.3° perc. +12.9° 1.05 mm 13.4 NNE max 15.6 Grecale 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.