Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Salsomaggiore Terme si troverà sotto l’influenza di un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 14,8°C nel pomeriggio, mentre durante la notte le temperature scenderanno fino a raggiungere i 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che varierà dal 72% al 100% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h.

Durante la notte, Salsomaggiore Terme avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,8°C e l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno lentamente, partendo da 9,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 14,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà sopra il 70%, mentre i venti si presenteranno deboli, con direzione variabile da sud a est-nord-est.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 14,8°C alle 13:00, con una leggera diminuzione verso il tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 100%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 5,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca al calar della sera. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, mentre le temperature miti potrebbero comunque favorire passeggiate e attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.3 SO max 3.3 Libeccio 88 % 1027 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.5 SO max 3.5 Libeccio 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.8 SO max 2.6 Libeccio 85 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 3.9 ENE max 3.7 Grecale 75 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.6 ENE max 5.6 Grecale 70 % 1028 hPa 16 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 3.9 ESE max 4 Scirocco 84 % 1028 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° Assenti 4 S max 4.7 Ostro 86 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.3 SSO max 4.6 Libeccio 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:58

