Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente rispetto alla notte, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. I venti, inizialmente forti, si attenueranno nel pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno a +2°C e una temperatura percepita di circa -1°C. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica sarà di 993 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da poche nuvole a cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di +9,5°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa +6,8°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 17 km/h e 26,4 km/h. L’umidità si ridurrà, scendendo al 39%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno a +6,9°C. La temperatura percepita sarà di +4,5°C. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a 12,4 km/h. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo 1010 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno a +3,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti che continueranno a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta. L’umidità si manterrà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del sole e di temperature fresche ma gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero aumentare leggermente, rendendo il clima più mite. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Salsomaggiore Terme.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +2.1° perc. -0.3° prob. 6 % 8.2 ONO max 16.2 Maestrale 90 % 994 hPa 4 cielo coperto +3.4° perc. -0.2° prob. 3 % 14.8 O max 28.2 Ponente 89 % 997 hPa 7 poche nuvole +4.2° perc. +0.4° prob. 6 % 17.6 O max 36.8 Ponente 56 % 1000 hPa 10 cielo sereno +8.7° perc. +5.9° Assenti 18.9 ONO max 41 Maestrale 43 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.3° perc. +6.5° Assenti 19.9 ONO max 34.5 Maestrale 40 % 1006 hPa 16 cielo sereno +5° perc. +2.2° Assenti 12.5 O max 18.1 Ponente 46 % 1010 hPa 19 cielo sereno +3.7° perc. +0.1° Assenti 15.5 OSO max 24.2 Libeccio 47 % 1014 hPa 22 cielo sereno +2.8° perc. -0.5° Assenti 12.7 O max 19.6 Ponente 49 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:43

