Meteo San Cataldo, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento delle temperature nel corso della mattinata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14,3°C, che scenderà leggermente fino a 13,6°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 15%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a scendere leggermente fino a 17,7°C alle ore 15:00. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 5-7%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 26 % 7.4 NO max 7.8 Maestrale 77 % 1018 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 27 % 7.6 ONO max 7.8 Maestrale 79 % 1018 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +17° prob. 17 % 4.9 NNO max 7.7 Maestrale 70 % 1019 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° prob. 5 % 0.4 NE max 10.1 Grecale 60 % 1017 hPa 14 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° prob. 7 % 3.1 NNE max 6.9 Grecale 65 % 1017 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 5 % 5 NO max 6.6 Maestrale 83 % 1017 hPa 20 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 3.3 OSO max 5 Libeccio 84 % 1017 hPa 23 poche nuvole +14.3° perc. +14° prob. 5 % 3.3 OSO max 5.5 Libeccio 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:46

