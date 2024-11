Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 78%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare, portando a un progressivo diradamento delle nuvole.

Nel corso della mattina, si assisterà a un passaggio da un cielo coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno che accompagnerà le temperature massime, che si stabiliranno attorno ai 15°C. Le condizioni di serenità continueranno a mantenere l’assenza di precipitazioni, e la pressione atmosferica si attesterà su valori stabili, intorno ai 1021 hPa. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, ma senza creare disagi.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, e le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 10°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 76%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la serata si prospetta tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature in lieve aumento. Lunedì e martedì si presenteranno con condizioni simili, mantenendo un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno sopra i 10°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una piacevole passeggiata o di un’uscita con amici.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° Assenti 3.2 O max 3.3 Ponente 78 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 3.3 SO max 3.4 Libeccio 79 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.1 OSO max 2.3 Libeccio 80 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 2.2 S max 2.2 Ostro 62 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 2.6 SE max 3.3 Scirocco 55 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 5.1 ESE max 6.8 Scirocco 69 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 6.9 ENE max 9.5 Grecale 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 6.8 ENE max 10.2 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.