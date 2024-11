Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre nella mattina si prevede un graduale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un clima mite. La sera continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +13,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% entro le ore 01:00, con una temperatura che scenderà a +13,3°C. Le condizioni di cielo coperto si manterranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che toccherà i +12,1°C alle 06:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 4,2 km/h, proveniente principalmente da Est.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +16,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 37%, favorendo un clima più gradevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di +17,8°C intorno alle 13:00 e 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e il vento si manterrà leggero, con velocità che potranno arrivare fino a 6 km/h. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, con valori che toccheranno i 17,4°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +13,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa stabile attorno all’8%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 2,8 km/h e 4,4 km/h, sempre da Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 3.9 E max 3.9 Levante 80 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 4.2 E max 5.2 Levante 83 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 1.7 SE max 3.1 Scirocco 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 4 SE max 4.8 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.3 SSE max 3.8 Scirocco 66 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 6 ESE max 9.1 Scirocco 77 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.1 E max 3.1 Levante 84 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° Assenti 2.9 E max 2.9 Levante 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.