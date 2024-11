Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio di giornata sereno, che si trasformerà nel corso delle ore in un cielo sempre più nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 15-16°C, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo valori intorno al 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-nord ovest, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55-60%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 4-6%, e i venti si faranno sentire leggermente di più, con raffiche che potranno raggiungere i 9,7 km/h. L’atmosfera sarà gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, però, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi fino al 64%. I venti, provenienti da sud-ovest, si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15°C, ma l’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 67%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono piogge, ma il cielo coperto potrebbe rendere l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12° Assenti 2.1 NNO max 3.6 Maestrale 56 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 1.9 NNE max 3.3 Grecale 59 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.1° perc. +12° Assenti 1.1 E max 3.7 Levante 59 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 5.1 SSO max 7.9 Libeccio 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 8.9 SO max 11.5 Libeccio 57 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° Assenti 7 OSO max 10.8 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 3.4 O max 5.4 Ponente 66 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 3.6 SSO max 6.1 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.