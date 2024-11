Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 3%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, che raggiungeranno i 10,2°C alle 06:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’11%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 50%. A partire dalle 09:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,1°C alle 09:00 e i 13,3°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 14°C alle 13:00, con una leggera presenza di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 45% alle 15:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra i 6 km/h e i 11,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 23%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,3°C alle 23:00. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 41%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 12.5 NNE max 18.5 Grecale 60 % 1016 hPa 4 poche nuvole +10.6° perc. +9° Assenti 14.6 NE max 20.7 Grecale 53 % 1019 hPa 7 cielo sereno +10.4° perc. +8.7° Assenti 13.4 NE max 18.7 Grecale 46 % 1024 hPa 10 poche nuvole +12.8° perc. +10.9° Assenti 13.2 ENE max 17.2 Grecale 28 % 1027 hPa 13 nubi sparse +14° perc. +12° Assenti 11.6 ENE max 15 Grecale 23 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +11.4° Assenti 6 NE max 8.7 Grecale 28 % 1030 hPa 19 cielo sereno +12.2° perc. +10.4° Assenti 7.4 NE max 10.1 Grecale 35 % 1032 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +9.7° Assenti 5.3 ENE max 6.9 Grecale 40 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:37

