Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con valori che si attesteranno intorno ai 7°C durante la notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un cielo sereno che caratterizzerà gran parte della giornata, per poi passare a condizioni più nuvolose in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 6-7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Ovest, con intensità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, portando a un cielo sereno intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 11,6°C. L’assenza di precipitazioni e l’umidità che si attesterà intorno al 57% renderanno il clima gradevole. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Il cielo si coprirà, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le 23:00. Le temperature scenderanno a circa 7°C, mentre l’umidità aumenterà, mantenendosi attorno al 77%. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno. Tuttavia, la situazione meteo tenderà a deteriorarsi in serata, con un aumento della copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.8° perc. +5.5° Assenti 7.1 ONO max 7.8 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 poche nuvole +5.8° perc. +4.4° Assenti 6.5 O max 6.6 Ponente 82 % 1025 hPa 7 nubi sparse +6° perc. +4.9° Assenti 5.9 O max 6 Ponente 82 % 1025 hPa 10 poche nuvole +10.1° perc. +8.9° Assenti 3.9 NNO max 4.4 Maestrale 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 2.7 NE max 3.7 Grecale 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9° perc. +8.7° Assenti 4.8 SE max 5 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.6 SE max 4.8 Scirocco 74 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.4 E max 4.5 Levante 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:46

