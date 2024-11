Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente copertura nuvolosa e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +8,1°C e +9,5°C. La presenza di pioggia leggera, che si manifesterà soprattutto nelle prime ore del giorno, contribuirà a mantenere un alto tasso di umidità, che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà attorno ai +8,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 94%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,4 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore centrali della giornata, con temperature che saliranno leggermente fino a +9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. I venti, sempre deboli, si muoveranno principalmente da ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, con la possibilità di passare a cieli coperti senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,2°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%, e i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà con sé cieli ancora coperti, ma senza pioggia. Le temperature si attesteranno sui +9,5°C, con un’umidità che scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 89%. I venti si manterranno deboli, contribuendo a un’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che le piogge possano attenuarsi, ma l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.16 mm 1.9 ONO max 2.3 Maestrale 93 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.12 mm 2.6 ONO max 2.9 Maestrale 93 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.17 mm 2.9 ONO max 3.2 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +9° perc. +9° 0.19 mm 4.7 NO max 7.3 Maestrale 90 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +9.1° perc. +8.6° 0.19 mm 5.4 O max 8.4 Ponente 92 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 43 % 4.6 O max 4.8 Ponente 91 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 10 % 4.6 O max 4.7 Ponente 89 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° prob. 6 % 3.8 O max 4.1 Ponente 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:37

