Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a San Giovanni in Persiceto si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la giornata, la copertura nuvolosa sarà costante, con il cielo che rimarrà coperto per tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,6°C e i 14,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 11,5°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 12,1°C intorno alle 08:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a essere coperto, senza possibilità di pioggia. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,6°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, e non si registreranno piogge. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata nuvolosa e fresca, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà verso un clima umido e fresco, tipico di questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 2.8 N max 3.2 Tramontana 85 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° Assenti 3.2 NO max 3.6 Maestrale 84 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° prob. 1 % 3.4 ONO max 3.7 Maestrale 83 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° prob. 1 % 6.4 NO max 6.5 Maestrale 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 6.9 NO max 7.2 Maestrale 69 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° Assenti 5.1 ONO max 5.6 Maestrale 79 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 6.4 O max 6.7 Ponente 84 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° Assenti 6.6 O max 7.5 Ponente 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:50

