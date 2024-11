Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 12°C, mentre la temperatura massima raggiungerà i 14,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 9,1°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che varierà tra i 4,3 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere poco nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 13,2°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni di vento, che rimarranno deboli e prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà costante anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite solo in lontananza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.7 OSO max 5.3 Libeccio 88 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.3 O max 5 Ponente 90 % 1029 hPa 7 poche nuvole +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.3 OSO max 3.9 Libeccio 89 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.2° perc. +12.5° Assenti 4 NNE max 3.4 Grecale 74 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 3.3 ENE max 3.9 Grecale 70 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 3 SSE max 3.7 Scirocco 78 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 1.4 ONO max 2.9 Maestrale 81 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° Assenti 3.6 NO max 4.4 Maestrale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:51

