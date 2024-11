Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, San Giovanni la Punta si troverà a vivere condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 20,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si registrerà durante la notte con valori di circa 15°C. La presenza di una leggera brezza proveniente da sud-est contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, con una velocità del vento che varierà tra i 1 km/h e i 8,3 km/h nelle diverse fasce orarie.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 15°C. L’umidità si manterrà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h, garantiranno un riposo tranquillo.

Nella mattina, il sole sorgerà su un cielo completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, toccando il 49% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud-est renderà l’aria fresca e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,4°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che potranno arrivare fino a 8,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, rendendo l’atmosfera ancora più confortevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente, arrivando a circa 16°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, ma senza compromettere il comfort. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta indicano una giornata di sole e temperature miti, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, garantendo un clima piacevole per gli abitanti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.2 NNO max 4.1 Maestrale 61 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 4.5 ONO max 4.7 Maestrale 58 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.1° Assenti 1 S max 3.3 Ostro 49 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 4.7 SE max 4.4 Scirocco 49 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 7.4 SE max 6.4 Scirocco 49 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 4.2 ESE max 8.8 Scirocco 65 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +16° Assenti 1.4 OSO max 3.7 Libeccio 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.7 ONO max 5.6 Maestrale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:56

