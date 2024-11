Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a San Giovanni la Punta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con precipitazioni che si presenteranno in forma di pioggia moderata durante le prime ore della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 80%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est-sud-est, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 9 km/h, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere moderatamente, con temperature che si manterranno tra 14°C e 15°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento si presenterà leggero, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15 km/h. Le precipitazioni, sebbene moderate, saranno costanti, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm entro la fine della mattinata.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera. Le temperature saliranno fino a 16°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Le condizioni di meteo rimarranno comunque instabili, con possibilità di pioviggini intermittenti. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una sensazione di freschezza dovuta all’umidità residua. Il vento continuerà a essere leggero, contribuendo a un clima più tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità del clima autunnale potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +14.4° perc. +14.3° 1.71 mm 9.8 SE max 15.9 Scirocco 94 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +14° perc. +13.9° 3.65 mm 8.7 ESE max 13.8 Scirocco 92 % 1015 hPa 8 pioggia moderata +15.2° perc. +15° 1.87 mm 10.7 ESE max 15.1 Scirocco 86 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +15.6° perc. +15.4° 1.73 mm 13.9 ESE max 17.4 Scirocco 86 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.9 mm 5.6 ESE max 10.3 Scirocco 81 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.14 mm 2.2 E max 6.6 Levante 83 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.28 mm 2.2 E max 6.9 Levante 85 % 1016 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 35 % 1.2 S max 7.1 Ostro 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

