Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le condizioni meteo di San Giovanni Rotondo per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da nord con intensità variabile. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno tra i 8°C e i 10,2°C. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 9,2°C. Infine, la sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge moderate.

Durante la notte, le piogge moderate si presenteranno con una temperatura di 7,9°C e una percezione termica simile. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 2,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 94%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 10°C intorno alle 09:00. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 40%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che si attesteranno tra i 9,2°C e i 9,6°C. Le piogge rimarranno leggere, con accumuli di circa 0,21 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,8°C. Le piogge moderate si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 2,06 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire dal fine settimana, quando le temperature potrebbero iniziare a risalire e le precipitazioni a diminuire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco per Giovedì e nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +8° perc. +8° 1.3 mm 3.7 N max 5.1 Tramontana 95 % 1018 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +7.2° prob. 80 % 6.8 NNO max 10.4 Maestrale 96 % 1018 hPa 8 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 40 % 4.6 ONO max 6.1 Maestrale 89 % 1018 hPa 11 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° prob. 44 % 8.7 ONO max 11.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +9.4° perc. +7.9° 0.21 mm 10.1 NO max 15.5 Maestrale 90 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +8.7° perc. +8.2° 0.34 mm 5.4 ONO max 8.8 Maestrale 91 % 1017 hPa 20 pioggia moderata +8.3° perc. +6.5° 1.24 mm 10.3 NNO max 13.8 Maestrale 95 % 1017 hPa 23 pioggia moderata +7° perc. +5.1° 1.8 mm 10.2 N max 16.5 Tramontana 95 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:35

