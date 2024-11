Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature fresche, con valori che si attesteranno intorno ai 7,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si faranno più rarefatte man mano che si avvicinerà l’alba. La mattina porterà un cielo sereno, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 12,2°C intorno alle 9:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 100%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 14,4°C. La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo più sereno, ma con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 9,4°C.

Durante la notte, il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 4,6 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. La mattina continuerà a mantenere venti leggeri, mentre nel pomeriggio si registreranno raffiche più intense, fino a 11,9 km/h. La sera vedrà un lieve calo della velocità del vento, mantenendosi comunque su valori accettabili.

L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’81% e l’88% durante l’intera giornata, contribuendo a una percezione di freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa, segno di una stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo di Lunedì 18 Novembre suggeriscono una giornata variabile, con un inizio promettente e un pomeriggio più nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’atmosfera più gradevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.5 SSE max 3.5 Scirocco 80 % 1014 hPa 5 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.4 ESE max 1.9 Scirocco 74 % 1013 hPa 8 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 4.8 SSE max 5.4 Scirocco 63 % 1014 hPa 11 poche nuvole +14.1° perc. +13° Assenti 5 S max 5.6 Ostro 58 % 1013 hPa 14 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° Assenti 4.1 ESE max 7.2 Scirocco 63 % 1013 hPa 17 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 9.8 SE max 13.8 Scirocco 84 % 1013 hPa 20 poche nuvole +9.7° perc. +8.4° Assenti 9.1 SE max 11.6 Scirocco 86 % 1014 hPa 23 poche nuvole +9.4° perc. +8.4° prob. 13 % 7.3 SSE max 8.3 Scirocco 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:32

