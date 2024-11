Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non dovrebbe influenzare in modo significativo le temperature. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +9,3°C e +8,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La mattina porterà un incremento delle temperature, raggiungendo valori intorno ai 15°C nel tardo mattino, accompagnati da nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che si attesteranno tra 13°C e 15°C. La presenza di poche nuvole garantirà un buon soleggiamento, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, favorendo un’atmosfera tranquilla.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, permettendo di godere di un cielo sereno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’81% e l’87%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 9°C e i 15°C. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, rendendo questo periodo particolarmente piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.1 SSE max 4.6 Scirocco 85 % 1023 hPa 5 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.7 SE max 4 Scirocco 85 % 1023 hPa 8 nubi sparse +11.5° perc. +10.7° Assenti 3.2 SSE max 3.7 Scirocco 76 % 1024 hPa 11 nubi sparse +14.5° perc. +13.7° Assenti 4.2 SSO max 4.5 Libeccio 65 % 1022 hPa 14 poche nuvole +14.8° perc. +14° Assenti 1.8 O max 5.3 Ponente 62 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11.3° perc. +10.6° Assenti 6.2 SE max 7.6 Scirocco 79 % 1023 hPa 20 poche nuvole +10.4° perc. +9.7° Assenti 1.9 E max 2.7 Levante 85 % 1024 hPa 23 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 0.7 SO max 1.5 Libeccio 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:28

