Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento nel corso della sera. Durante la notte, si registreranno temperature fresche e una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Nella mattina, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’80%, e i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 15 km/h. Le condizioni di visibilità saranno buone, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dalla presenza del vento.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significativi cambiamenti, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà attorno all’88%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h, rendendo la giornata più gradevole rispetto alle ore precedenti.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno che favorirà un abbassamento dell’umidità. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 6°C. I venti diventeranno molto leggeri, con intensità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Sabato 16 Novembre evidenziano una giornata inizialmente nuvolosa, ma con un miglioramento previsto nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della stabilità atmosferica, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di un clima più mite e gradevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.5° perc. +3.9° Assenti 24 NNO max 40.6 Maestrale 77 % 1021 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +4.7° Assenti 13.3 NO max 27 Maestrale 83 % 1022 hPa 8 cielo coperto +8.7° perc. +6.2° Assenti 15.7 NO max 26.8 Maestrale 75 % 1023 hPa 11 cielo coperto +10.3° perc. +9.2° Assenti 17.7 NO max 22.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 14 cielo coperto +9.6° perc. +7.9° Assenti 12.3 NO max 18.3 Maestrale 77 % 1021 hPa 17 nubi sparse +7.8° perc. +6.7° Assenti 7.1 NO max 10.4 Maestrale 87 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 4 NNO max 5.7 Maestrale 89 % 1021 hPa 23 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.5 N max 3.1 Tramontana 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.